13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı futbolcular var"

A Spor yorumcusu Selim Soydan, Fubol A programında değerlendirmelerde bulundu. Soydan, "Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı futbolcular var." ifadelerini kullandı.
13.03.2019

Fenerbahçe'nin problemi gol Fenerbahçe'nin problemi gol 13.03.2019
Fenerbahçe'de Valbuena ve Dirar sıkıntısı Fenerbahçe'de Valbuena ve Dirar sıkıntısı 13.03.2019
Fenerbahçe'nin problemi gol Fenerbahçe'nin problemi gol 13.03.2019
Fenerbahçe'de hedef 2'de 2 Fenerbahçe'de hedef 2'de 2 12.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok 12.03.2019
Volkan Demirel en kötü sezonunu geçiriyor Volkan Demirel en kötü sezonunu geçiriyor 12.03.2019
Fenerbahçe'de beklenen çıkış gelmiyor Fenerbahçe'de beklenen çıkış gelmiyor 12.03.2019
Fenerbahçe'nin genç yıldızı çalımlarıyla hayran bıraktı Fenerbahçe'nin genç yıldızı çalımlarıyla hayran bıraktı 12.03.2019
Fenerbahçe'nin deplasman hasreti Fenerbahçe'nin deplasman hasreti 11.03.2019
Fenerbahçe geri dönemedi Fenerbahçe geri dönemedi 11.03.2019
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması 11.03.2019
Ben buna kırmızı kart vermem "Ben buna kırmızı kart vermem" 09.03.2019
Böyle penaltı olmaz "Böyle penaltı olmaz" 09.03.2019
Sezon sonu Ersun Yanal ile yollar ayrılır "Sezon sonu Ersun Yanal ile yollar ayrılır" 09.03.2019
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin kımıldayacak hali yok Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin kımıldayacak hali yok" 09.03.2019
Hakem ne yaparsa yapsın Koç ve Gümüşdağ ağzını açamaz "Hakem ne yaparsa yapsın Koç ve Gümüşdağ ağzını açamaz" 09.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim o ismi gözden çıkardı!
Zinedine Zidane'ın imza töreninde dikkat çeken detay!
Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Burak Yılmaz milli takıma dönecek mi? Şenol Güneş kararını verdi
Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a büyük tepki!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör