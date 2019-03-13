13 Mart 2019, Çarşamba
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Erol Kaynar: "Ersun Yanal egolarının esiri olmuş"
A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Futbol A programında Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaynar, "Ersun Yanal egolarının esiri olmuş" dedi.
13.03.2019
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