18 Şubat 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ersun Yanal oyuncularıyla helalleşti iddiası

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılıyor... Sabah Gazetesi'nde yer alan Volkan Demir imzalı haberde, teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncularıyla helalleştiği iddia edildi. Ankaragücü maçı sonrası soyunma odasına giren Ersun Yanal'ın içeride sadece 30 saniye kaldığı ve maçla ilgili bir şey konuşmadığı belirtildi. Yanal'ın öğrencilerine, "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
18.02.2020

Fenerbahçeli futbolculardan bazılarının Yanal ile helalleştiği belirtilen haberde bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu ifade edildi. Haberde Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu belirtildi.

Diğer yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise kararının vermek için Galatasaray derbisini bekleyeceği ifade edildi. Fenerbahçe başkanı ile teknik direktör Ersun Yanal'ın derbi öncesi bir toplantı yapması bekleniyor.

Ersun Yanal oyuncularıyla helalleşti iddiası Ersun Yanal oyuncularıyla helalleşti iddiası 18.02.2020
Ersun Yanal ilk döneminin 10 puan gerisinde Ersun Yanal ilk döneminin 10 puan gerisinde 18.02.2020
Emre Belözoğlu Galatasaray derbisinde yok Emre Belözoğlu Galatasaray derbisinde yok 17.02.2020
Vedat Muriç suskun Vedat Muriç suskun 17.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe yarışta ağır yara aldı Fenerbahçe yarışta ağır yara aldı 17.02.2020
Ersun Yanal ve Vedat Muriç'in kafası karışık "Ersun Yanal ve Vedat Muriç'in kafası karışık" 17.02.2020
Darüşşafaka Tekfen 71-74 Fenerbahçe Beko | MAÇI İZLE Darüşşafaka Tekfen 71-74 Fenerbahçe Beko | MAÇI İZLE 16.02.2020
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur 16.02.2020
Fenerbahçe Beko kupasını böyle aldı Fenerbahçe Beko kupasını böyle aldı 16.02.2020
Darüşşafaka Tekfen - F.Bahçe Beko maçında gerginlik Darüşşafaka Tekfen - F.Bahçe Beko maçında gerginlik 16.02.2020
Ersun Yanal: Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem Ersun Yanal: Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem 16.02.2020
Emre Bol: Ersun Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir Emre Bol: Ersun Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir 16.02.2020
Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var "Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var" 16.02.2020
F.Bahçe, G.Saray maçına teknik direktörsüz de çıksa... "F.Bahçe, G.Saray maçına teknik direktörsüz de çıksa..." 15.02.2020
F.Bahçe'nin yediği golde Altay'ın büyük hatası var "F.Bahçe'nin yediği golde Altay'ın büyük hatası var" 15.02.2020
Fenerbahçe Başkent'te çıkış arıyor Fenerbahçe Başkent'te çıkış arıyor 15.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao'nun yanına 18'lik golcü! Fatih Terim ısrarla istedi
Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu!
Futbol otoriteleri lig yarışını değerlendirdi: O sene bu sene
Kadıköy'de sahne devlerin! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe'nin gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında büyük gerginlik! Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör