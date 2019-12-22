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Ersun Yanal: Herkes haddini bilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yaparak, 'Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe kazandı' dedi. Yanal'ın bu sözleri istifa sinyali olarak algılanırken gerçek basın toplantısında ortaya çıktı. Kavga ettiği iddia edilen Emre Belözoğlu ile toplantıya çıkan Yanal, 'Dedikodular, arkadan konuşmalar, bunlar çok terbiyesizce' dedi.
22.12.2019

TOPLANTIYA EMRE BELÖZOĞLU İLE ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbi maç sonrası düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Ersun Yanal'ın yanında takım kaptanı Emre Belözoğlu ile sportif direktör Damien Comolli de katıldı.

Ersun Yanal, basın toplantısına, "Hepimiz yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe bugüne kadarki birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil" sözleriyle başladı.

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