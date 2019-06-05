Ersun Yanal: Bir daha böyle bir sezon yaşanmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın bir daha böyle bir sezon yaşamayacağını söyledi. Yanal, şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturacaklarını ifade etti.