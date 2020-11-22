22 Kasım 2020, Pazar
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Erol Bulut: Performansımız en üst seviyede değildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 5-1’lik Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Performansımız en üst seviyede olmasa da yakaladığımız gol pozisyonlarını çok iyi değerlendirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.
22.11.2020
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