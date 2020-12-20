20 Aralık 2020, Pazar
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Erol Bulut için çarpıcı sözler! "Birkaç fırın ekmek yemesi lazım"
Usta yorumcu Kemal Belgin, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Teknik direktör Erol Bulut'a da değinen Belgin, "Fenerbahçe'ye teknik direktör olması için birkaç fırın ekmek yemesi lazım" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
20.12.2020
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