Erol Bulut Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "4-5-6 goller atacağımız maçlar da olacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Bulut, "1. dakikadan 90, 95. dakikaya kadar baskılı oynayan bir Fenerbahçe var. 4-5-6 goller atacağımız maçlar da olacak." dedi.

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