14 Mart 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan ilk yarı değerlendirmesi
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sağ kanattan Sukubic'in ortasına Ömer Ali Şahiner kafayı vurdu. Altay'ın yokluğunda forma şansı bulan Harun topu çizgiden çıkardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Fenebahçeli kalecinin çizgiden çıkardığı top gol değil bence." ifadelerini kullandı.
14.03.2020
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