07 Kasım 2021, Pazar
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Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin son dakikada kazandığı penaltıyı yorumladı!
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından 'Takım Oyunu' programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin son dakikalarda kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Son dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru." dedi. (FB spor haberleri)
07.11.2021
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