21 Mayıs 2019, Salı
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Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'nin penaltısı doğru"
Fenerbahçe'nin Moses'ın penaltısıyla BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği 33. hafta maçını değerlendiren tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu sarı lacivertli ekibin kazandığı penaltı hakkında "Kaleci doğru geliyor. Art niyetli gelmiyor. Ama kontrolsüz geliyor. Adamı da görmüyor penaltıyı yaparken ama kontrolsüz gelince darbe de geliyor rakibine. Penaltı kararı doğru" şeklinde konuştu.
20.05.2019
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