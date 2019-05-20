20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Emre Bol: "Aziz Yıldırım başkan olsaydı Galatasaray şampiyon olamazdı"
A Spor'da yayınlanan Ana Haber'de BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı öncesi yorumlarda bulunan Emre Bol "Bak ben sana bir iddiada bulunuyorum Cüneyt Şen. Fenerbahçe yönetiminin içerisinde şahin yok hep güvercin. Beşiktaş yönetimine bakıyorum, şahin yok hep güvercin. Trabzon yönetiminde şahin yok, hep güvercin. Galatasaray bu güvercinlerle şampiyon oldu. Aziz Yıldırım bugün Fenerbahçe Başkanı olsaydı Galatasaray şampiyon olamazdı" ifadelerini kullandı.
20.05.2019
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