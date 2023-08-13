Erman Toroğlu Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ilk yarısını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe bir gol yedi... O hatayı yaparsan Avrupa'da ve Türkiye'de zorlanırsın. Büyük takıma bu yakışmaz." ifadelerini kullandı.
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