Emre Bol: Max Kruse'nin yaptığı hainliktir

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesini değerlendirdi. Bol, "Max Kruse'nin yaptığı hainliktir. Ne verdin ne aldın, bir şey de yapmadın hadi sana güle güle!" dedi.

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