03 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Bol: Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
03.02.2020

Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar "Fenerbahçe'ye transfer yaptırmamayı başardılar" 03.02.2020
Max Kruse gollerine devam ediyor Max Kruse gollerine devam ediyor 03.02.2020
Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı 02.02.2020
Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız 02.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Ali Koç sözleri Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Ali Koç sözleri 01.02.2020
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu 01.02.2020
Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu! Erman Toroğlu'ndan Sörloth yorumu! 01.02.2020
Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti 01.02.2020
Emre Bol: Gerekirse 10 kere VAR'a gidin Emre Bol: Gerekirse 10 kere VAR'a gidin 01.02.2020
Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo 01.02.2020
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da | İZLEYİN Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da | İZLEYİN 31.01.2020
Dev derbide gözler golcülerde! Sörloth mu Muriç mi? Dev derbide gözler golcülerde! Sörloth mu Muriç mi? 31.01.2020
Fenerbahçe Trabzonspor'a odaklandı Fenerbahçe Trabzonspor'a odaklandı 31.01.2020
Fenerbahçe'de ayrılık Fenerbahçe'de ayrılık 31.01.2020
Max Kruse'den flaş Vedat Muriç sözleri Max Kruse'den flaş Vedat Muriç sözleri 31.01.2020
Ç. Rizespor'dan Alper Potuk ve Melnjak açıklaması Ç. Rizespor'dan Alper Potuk ve Melnjak açıklaması 30.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan 7 değişiklik birden! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i
Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...
Super Bowl nefes kesti! Şampiyon belli oldu
Spor yazarları Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçını değerlendirdi
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu (20.hafta)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör