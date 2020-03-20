20 Mart 2020, Cuma
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Emre Bol: Fenerbahçe'deki virüs Ersun Yanal'dı
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, sarı-lacivertli takımın yollarını ayırdığı teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili "Fenerbahçe'deki virüsün adı Ersun Yanal'dı. Fenerbahçe, bu virüsten bayağı bir deneme yanılma yöntemiyle yanıldığını anlayıp Ersun Yanal'ı yolladı." ifadelerini kullandı.
20.03.2020
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