Emre Bol: Fenerbahçe galibiyeti hak etmedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 26. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Emre Bol A Spor'da müsabakayı yorumladı.

Emre Bol'un açıklamarı şöyle;

"MAĞLUBİYET GİBİ GALİBİYET"



Maçı sadece bir cümleyle özetleyeyim. Mağlubiyet gibi galibiyet. Maçı hep beraber izledik. Fenerbahçe hak etti diye düşünen var mı? Bence de hak etmedi. Sivasspor çok iyi oynadı ve iyi mücadele etti. Rizespor örneğini vermiştim. Kadro anlamında Rizespor, Fenerbahçe'den daha mı iyi? Hayır. Sivasspor daha mı iyi? Hayır. Ancak bugün yine sahaya baktığımızda o farkı göremiyoruz.



"FENERBAHÇE TARAFTARLARI FUTBOLDAN MEMNUN DEĞİL"



Fenerbahçe taraftarları bugün takımın oyunundan memnun değil. Fenerbahçe hala ne oynadığını bilemediğimiz bir garip sistemle oynuyor. Ya da sistemsizlik.