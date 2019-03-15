15 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"20 dakikalık Fenerbahçe"
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı 26. hafta maçı öncesi A Spor Ana Haber'de değerlendirmelerde bulunan Emre Bol, Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun 20 dakikalık olduğunu söyledi ve "Bu sezon Fenerbahçe'yi sezonun en dengesiz takımı seçiyorum" dedi.
15.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "Şenol hoca iyi oyunculardan kurulu bir seçim yapmış"
- "Şenol hoca iyi oyunculardan kurulu bir seçim yapmış"
- "Ersun Yanal'la devam demekle olmuyor"
- Beşiktaş'ta ödeme sıkıntısı
- Ersun Yanal Tolgay Arslan'dan memnun
- Luis Enrique'den sıra dışı kadro açıklaması
- Luis Enrique'den sıra dışı kadro açıklaması
- Galatasaray'da hedef 9 maçta 27 puan
- Fırat Aydınus'un cezası belli oldu
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!