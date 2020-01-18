"Emre Belözoğlu bu sezonu tamamlar ama daha fazla gitmez"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep - Fenerbahçe maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan Toroğlu, "Emre'nin artık bir karar vermesi lazım. Sportif direktörlüğe geçme zamanı, bu sezonu tamamlar ama Emre daha fazla gitmez." ifadelerini kullandı.