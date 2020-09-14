Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda

Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik'i gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Doğukan Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Oyuncu kulüplerin anlaşmasının ardından kısa sürede takıma katılacak. Fenerbahçe, genç isim için 500 bin Euro, Sadık ve bir oyuncu teklif etmişti" ifadelerini kullandı.

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