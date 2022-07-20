Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Fenerbahçe'de hedef İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçına avantajlı skorla dönmek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçına nasıl bir 11'le çıkacak. İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler...(FB SPOR HABERLERİ)
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