Dikkat çeken Mesut Özil sözleri! "Galatasaray maçına 11'de başlaması..."

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Korkmaz, "Mesut Özil'in derbide ilk 11'de başlaması beni şaşırtır." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL