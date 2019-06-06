06 Haziran 2019, Perşembe

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Comolli'den transfer açıklaması

Fenerbahçe Sportif Direktörü ​Damien Comolli, adı sarı lacivertli takımla anılan isimlerle ilgili konuştu. Brahimi'nin şartlarının çok ağır olduğunu belirten Comolli, Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye yakıştırdığını ifade etti.
06.06.2019

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