Çarpıcı Süper Lig yorumu! "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda küme düşme hattında bulunan bitexen Giresunspor'a konuk olacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Giresunspor-Fenerbahçe maçı öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "F.Bahçe'nin karşısında ciddi bir rakibi var, kolay bir karşılaşma beklemiyorum. Ligde psikolojik üstünlük Fenerbahçe'den yana." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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