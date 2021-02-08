08 Şubat 2021, Pazartesi
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Canlı yayında flaş açıklama! "Mesut Özil Erol Bulut'tan daha bilgili"
A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında flaş bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Erol Bulut'un yetersiz olduğunu dile getiren Uzundurukan, yıldız oyuncu Mesut Özil'in Bulut'tan daha bilgili olduğunu ifade etti. İşte o sözler...
08.02.2021
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