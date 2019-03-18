18 Mart 2019, Pazartesi

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Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7'de yayınlanan Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel programında gençlerin sorularını yanıtladı. Bir üniversite öğrencisinin "Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan "Fenerbahçe şu son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Tabi Allah kötü birşey yaşatmasın. Ama benim içim rahat. Başakşehir'i ben kurdum. Şampiyonluğa gidiyorlar. Bir taraftan Rize de kurtardı işi. Onun yanında bir de benim mahalle takımı olarak 14-15 yaşında oynadığım Esenler Erokspor da ikinci sırada. Onlar da başarılı gidiyor. Ama bu sezon Başakşehir, Bursaspor gibi şampiyonluğu yakalarsa bu bir devrim olur" şeklinde konuştu.
18.03.2019

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