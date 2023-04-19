Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp lider Galatasaray'la farkın açılmasını engellemek istiyor. Son 7 maçından sadece 1 galibiyet alabilen turuncu-lacivertliler ise çıkış peşinde... Peki; Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta,? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İki takımdaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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