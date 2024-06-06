Aziz Yıldırım'a coşkulu karşılama! İşte o görüntüler!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürürken, bugün Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Yıldırım, Fenerbahçeliler tarafından büyük bir coşku ile karşılanırken, kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekti. İşte o görüntüler...
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