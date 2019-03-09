"Ben buna kırmızı kart vermem"

Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçında Arda Turan'ın Mehmet Ekici'ye yaptığı faulle ilgili "Kırmızı kart mı?" sorusunu yanıtladı. Tecrübeli yorumcu, Arda Turan'ın topa vurduğunu ve oyuncuya yönelik kasıtlı bir müdahalesi olmaması sebebiyle kırmızı kart verilmemesini doğru karar olduğunu söyledi.