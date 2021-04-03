03 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Attila Szalai Leicester City'nin radarında
Fenerbahçe'nin devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'den transfer ettiği Attila Szalai, kısa süre içerisinde kendini ispatladı. Taraftarın da en sevdiği oyuncular arasına giren Macar stoperin performansı, Avrupa'da birçok takım tarafından takip ediliyor. Macar basınındaki iddialara göre, Szalai ile İngiliz kulüpleri ilgileniyor. 23 yaşındaki futbolcu için başta Leicester City olmak üzere birçok kulübün devrede olduğu öne sürüldü.
03.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Canlı yayında detayları aktardı! Berat'ın son durumu nasıl?
- Eksik Galatasaray kritik virajda
- Fenerbahçe'nin Denizlispor planı
- Ahmet Selim Kul, Aziz Yıldırım Röportajının Perde Arkasını Anlattı / Son Sayfa / 01.04.2021
- Fenerbahçe'nin kritik nisan ayı
- Feghouli'ye özel görev! Hatayspor maçında...
- Nevzat Dindar'dan Mostafa Mohamed Açıklaması: "Büyük Bir Risk" / Sabah Sporu / 02.04.2021
- Beşiktaş'tan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi
- Canlı yayında açıkladı! İşte tarihi röportajın perde arkası
Daha Fazla Gör
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...