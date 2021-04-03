Attila Szalai Leicester City'nin radarında

Fenerbahçe'nin devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'den transfer ettiği Attila Szalai, kısa süre içerisinde kendini ispatladı. Taraftarın da en sevdiği oyuncular arasına giren Macar stoperin performansı, Avrupa'da birçok takım tarafından takip ediliyor. Macar basınındaki iddialara göre, Szalai ile İngiliz kulüpleri ilgileniyor. 23 yaşındaki futbolcu için başta Leicester City olmak üzere birçok kulübün devrede olduğu öne sürüldü.

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