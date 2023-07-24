Attila Szalai Fenerbahçe'ye A Spor'a veda etti!
Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai, İstanbul Havalimanı'nda A Spor'a konuştu. Macar stoper, "Bu ayrılık bir veda değil. Bu sadece bir tekrar görüşmek üzere anlamını taşıyor. Burası benim ikinci evim." dedi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:38
Szalai F.Bahçe'ye A Spor'a veda etti! 24 Temmuz 2023 | 12:00
01:48
F.Bahçe'den çifte yerli harekatı! Transfer... 22 Temmuz 2023 | 12:00
02:51
Szymanski hedeflerini açıkladı! "F.Bahçe'de..." 20 Temmuz 2023 | 12:00
02:41
Becao İstanbul'da! Fenerbahçe yeni transferine kavuştu 20 Temmuz 2023 | 12:00
03:53
Hollanda'da Tadic damgası! 18 Temmuz 2023 | 12:00
01:58
Zaha transferinde sona doğru! 16 Temmuz 2023 | 12:00
00:38
Livakovic taraftara veda etti! 15 Temmuz 2023 | 12:00
03:26
Szalai'nin transferinde sona doğru! 15 Temmuz 2023 | 12:00