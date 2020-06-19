19 Haziran 2020, Cuma
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Anıl Dinçer: Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelebilir
Spor Hukukçusu Avukat Anıl Dincer, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında Fenerbahçe'de sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlerleyen süreçte yaşanacak olan senaryolar hakkında açıklamalarda bulunan Dinçer, "FIFA Kruse'yi haklı bulursa Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelebilir" ifadelerini kullandı.
19.06.2020
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