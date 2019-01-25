25 Ocak 2019, Cuma

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ANALİZ | Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Ziraat Türkiye Kupası'na Ümraniyespor'a elenerek son 16 turunda veda eden Fenerbahçe, bir türlü kötü gidişatı durduramıyor.
25.01.2019

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