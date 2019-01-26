26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ali Şen: Fenerbahçe takımı korkak futbolculardan kurulu

Fenerbahçe kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, A Spor'da Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu.
26.01.2019

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan ve ligde topladığı 17 puanla 16. sırada bulunan Fenerbahçe'nin korkak futbolculardan kurulu olduğunu belirten Şen, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Fenerbahçeliler olarak boynumuz bükük. Gazete alıp açtığımızda takımımızın sıralamasını gördüğümüzde, üzülüyoruz. Fenerbahçe tarihinde olmayacak bir şey oldu. Futbolda böyle şeyler olabilir. Yapılan yanlışların yanında şanssızlıklar da eklenince sıralama ortaya çıkıyor. İlk 5'teki kadrolara baktığımızda kadroları bizden çok çok iyi değil. Ama artık bu takımın düzelmesi lazım. Pazartesi akşamı Yeni Malatyaspor maçında yeni hesap var. Fenerbahçe takımı korkak futbolculardan kurulu. Korkak oyuncu Fenerbahçe'de oynayamaz ama bugün sahadalar. Bu oyuncuların bu korkaklıkla düşme potasında iyi oynamaları beklenemez. Lider futbolcu lazım bu takıma. Lider oyuncu saha kenarındaki hocaya, sahada kendisine ve takıma bakar. Bizde öyle bir oyuncu yok. Devre arası transfer döneminde bu eksik giderilmeli. Bu kadrodaki futbolcuları yürütecek, takım haline getirecek lider bir futbolcu derhal gelmeli. Bu futbolcu nereden gelecek? Avrupa'dan devre arası futbolcu alınmaz. Türkiye'deki liglerden seçim yapılmalı. 1-2 galibiyet alabilirsek önümüzde 49 puan var"

ANALİZ | Fenerbahçe ayağa kalkamıyor ANALİZ | Fenerbahçe ayağa kalkamıyor 25.01.2019
Fenerbahçede bir hüsran daha Fenerbahçe'de bir hüsran daha 25.01.2019
Fenerbahçeye Freyden kötü haber Fenerbahçe'ye Frey'den kötü haber 25.01.2019
Moses Fenerbahçe formasını giydi Moses Fenerbahçe formasını giydi 25.01.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Taner Karaman: Fenerbahçe bir alt lig seviyesinde Taner Karaman: Fenerbahçe bir alt lig seviyesinde 25.01.2019
Fenerbahçeli genç yıldız devlerin radarında! Fenerbahçeli genç yıldız devlerin radarında! 25.01.2019
Fenerbahçeye Uruguaylı 10 numara Fenerbahçe'ye Uruguaylı 10 numara 24.01.2019
Serdar Azizin menajerinden flaş açıklama Serdar Aziz'in menajerinden flaş açıklama 24.01.2019
Victor Moses Fenerbahçe yolunda Victor Moses Fenerbahçe yolunda 23.01.2019
Ersun Yanal: Bir daha asla olmayacak Ersun Yanal: Bir daha asla olmayacak 22.01.2019
Valbuenanın pozisyonunda faul var mı? Valbuena'nın pozisyonunda faul var mı? 22.01.2019
Serdar Aziz Ersun Yanal ile görüştü "Serdar Aziz Ersun Yanal ile görüştü" 21.01.2019
Emre Bol: Fenerbahçenin Adebayor ile ilgili ciddi bir girişimi var Emre Bol: Fenerbahçe'nin Adebayor ile ilgili ciddi bir girişimi var 21.01.2019
Serdar Sarıdağ: Fenerbahçe Demba Bayı transfer edebilir Serdar Sarıdağ: "Fenerbahçe Demba Ba'yı transfer edebilir" 20.01.2019
Fenerbahçede gündem transfer Fenerbahçe'de gündem transfer 19.01.2019
Slimani kaldığı yerden devam ediyor Slimani kaldığı yerden devam ediyor 18.01.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den istifa açıklaması
Göztepe - Galatasaray maçından kareler
Kayserispor - Bursaspor (Maçtan kareler)
Avustralya Açık'ta Kvitova'yı finalde yenen Naomi Osaka şampiyon oldu
Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli... 
Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör