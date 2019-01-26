Ali Şen: Fenerbahçe takımı korkak futbolculardan kurulu

Fenerbahçe kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, A Spor'da Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu.

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan ve ligde topladığı 17 puanla 16. sırada bulunan Fenerbahçe'nin korkak futbolculardan kurulu olduğunu belirten Şen, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Fenerbahçeliler olarak boynumuz bükük. Gazete alıp açtığımızda takımımızın sıralamasını gördüğümüzde, üzülüyoruz. Fenerbahçe tarihinde olmayacak bir şey oldu. Futbolda böyle şeyler olabilir. Yapılan yanlışların yanında şanssızlıklar da eklenince sıralama ortaya çıkıyor. İlk 5'teki kadrolara baktığımızda kadroları bizden çok çok iyi değil. Ama artık bu takımın düzelmesi lazım. Pazartesi akşamı Yeni Malatyaspor maçında yeni hesap var. Fenerbahçe takımı korkak futbolculardan kurulu. Korkak oyuncu Fenerbahçe'de oynayamaz ama bugün sahadalar. Bu oyuncuların bu korkaklıkla düşme potasında iyi oynamaları beklenemez. Lider futbolcu lazım bu takıma. Lider oyuncu saha kenarındaki hocaya, sahada kendisine ve takıma bakar. Bizde öyle bir oyuncu yok. Devre arası transfer döneminde bu eksik giderilmeli. Bu kadrodaki futbolcuları yürütecek, takım haline getirecek lider bir futbolcu derhal gelmeli. Bu futbolcu nereden gelecek? Avrupa'dan devre arası futbolcu alınmaz. Türkiye'deki liglerden seçim yapılmalı. 1-2 galibiyet alabilirsek önümüzde 49 puan var"