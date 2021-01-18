Amine Gülşe: Vatanımıza döndük, hayırlı olsun!

Fenerbahçe'nin son transferi Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, yıldız oyuıncunun Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye'ye dönmeleri hakkında FB TV'ye verdiği röportajda "Ülkemize döndük, vatanımıza döndük. Fenerbahçe, Mesut'un çok sevdiği bir kulüp. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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