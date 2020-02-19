Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, "Bizim lehimize ne yapıldı diye baktık. Burada bizim sahamızda oynanan Ankaragücü maçında 2-1 kazandığımız müsabakada attığımız ilk gol Zanka’nın golü aut olması lazım ama korner verdi. Bu pozisyonlara baktığımız zaman oynadığımız futboldan bağımsız, 14-15 puandan bahsediyoruz. Yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"ALLAH KİMSEYİ MÜJDAT YETKİNER DURUMUNA DÜŞÜRMESİN"

"Fenerbahçe'de efsane olmuş Müjdat Yetkiner'in propaganda amaçlı şeyler söylemesi... Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Camiamızın şu günlerde bilhassa iletişim konusunda desteğe ihtiyacı var. Bunlar tesadüfen söylenen şeyler değil. Her türlü desteğe ihtiyacımız var, destek olmayacaklara da köstek olmayın diyorum."