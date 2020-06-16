Ali Koç: Enteresan transfer hamlelerimiz var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşısında tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi. Gelecek sezon için yeni planlamalar yaptığını belirten Koç, "Enteresan transfer hamlelerimiz olacak" diye konuştu.

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