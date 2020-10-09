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Ahmet Selim Kul: Erol Bulut ofansif taktikler üzerinde çalışmalar yapıyor

Fenerbahçe milli arada çalışmalarını eksik kadrosuyla sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul "Erol Bulut ofansif olarak çalışamalar üzerinde duruyor" dedi.
09.10.2020
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