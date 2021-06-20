Son dakika haberi: Erman Toroğlu İsviçre-Türkiye maçının ilk yarısını yorumladı!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son hafta maçında A Milli Takım'ımız, İsviçre ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı 2-0 geride kapatan ay-yıldızlı takımın performansını değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika EURO 2020 haberleri

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