20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika haberi: Erman Toroğlu İsviçre-Türkiye maçının ilk yarısını yorumladı!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son hafta maçında A Milli Takım'ımız, İsviçre ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı 2-0 geride kapatan ay-yıldızlı takımın performansını değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika EURO 2020 haberleri
20.06.2021
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