Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan İsviçre-Türkiye maçı sonrası EURO 2020 sözleri! Bizim Çocuklar'ı böyle değerlendirdi

A Milli Takım'ımız, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, turnuvaya veda etti. İsviçre-Türkiye maçının ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Bizim Çocuklar'ın EURO 2020'deki performansını değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika EURO 2020 haberleri

ABONE OL