20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Şenol Güneş'ten İsviçre - Türkiye maçı sonrası açıklamalar
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte Şenol Güneş'in İsviçre - Türkiye maçı sonrası yaptığı açıklamalar...
20.06.2021
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