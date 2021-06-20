Son dakika EURO 2020 haberleri: Şenol Güneş'ten İsviçre - Türkiye maçı sonrası açıklamalar

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte Şenol Güneş'in İsviçre - Türkiye maçı sonrası yaptığı açıklamalar...

ABONE OL