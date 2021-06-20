20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika EURO 2020 haberi: İsviçre maçı öncesi A Milli Takım'ı değerlendirdi! "Hakan Çalhanoğlu'nun..."
A Spor yorumcusu Saffet Akbaş, Spor Gündemi Transfer programında A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Akbaş, "Hakan Çalhanoğlu, forvet arkası oynaması gereken bir oyuncu. Kenarda oynatılmaması gerekiyor. Kanatta oynamak farklı meziyetler ister. Hakan top tekniği yüksek ve yetenekli bir futbolcu. Kanada hapsedilmemesi gerekir" dedi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
20.06.2021
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