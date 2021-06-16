Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Türkiye-Galler maçı için flaş sözler! "Futbol oynamıyoruz"

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Galler ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye-Galler maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Yeniliriz, yenilmeye razıyız ama biraz oynayalım ya. Futbol oynamıyoruz" şeklinde konuştu.

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