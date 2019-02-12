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Yusuf Namoğlu'ndan istifa açıklaması

Son dönemdeki tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu görevi bırakma kararı aldı.
12.02.2019

Yusuf Namoğlu, TRT Spor canlı yayınına bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Ben resmi olarak istifamı vermedim. Yarın vereceğim. Bu haftaki atamaları yapmamız gerekiyor. Yeni bir başkanın gelip bunu yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır.

Kararı çok düşündüm. Türk futboluna daha iyi hizmet etme adına, daha iyi bir ortam meydan getirme adına, kimsenin yıpranmaması adına görevimi bıraktım."

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