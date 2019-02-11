Kırmızı kart gören kadın futbolcu kadın hakeme saldırdı
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Belediyesi Şehit Muharrem Samur Stadı'nda dün 3. Lig Kadın Futbol Ligi 9. Grup'ta oynanan Konya İdmanyurdu-Anadolu Yıldızları Spor maçında olay çıktı. Maç sırasında kırmızı kart gören Anadolu Yıldızları Spor futbolcusu, kendisine kırmızı kart gösteren hakem Ayşegül Kök'e tepki gösterdi. Hakeme saldırmak isteyen futbolcuyu takım arkadaşları durdurmaya çalıştı. Bir ara koşarak hakeme uçarak tekme savuran futbolcunun bu girişimi sonuçsuz kaldı. Yedek futbolcuların da sahaya girerek hakeme tepki göstermesi üzerine ortalık karıştı. Hakem Ayşegül Kök, Konya İdmanyurdu sporcuları ve görevlilerinin yardımıyla sahadan çıkarak salona alındı. Bu sırada yaşanan arbedeye teknik ekipte yer alan görevliler de müdahale ederek, saldırgan futbolculara engel olmaya çalıştı. Maçı tribünde takip eden ve yaşananları cep telefonuyla kaydeden kadın taraftarlar, "Hakeme yumruk attı. Saygılı olun. Sporcu saygılı olur" diyerek saldırgan futbolculara tepki gösterdi. Yaşanan arbede, teknik ekibin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdi.
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