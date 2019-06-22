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Yozgat'ta çocuklar eski halı ve kilimlerle 'halısaha' yaptı | Video haber

Yozgat'ta çocuklar kendi imkanlarıyla halı saha yaptı. Çocuklar, evlerinden getirdikleri eski kilimleri mahalledeki boş araziye serip maç yapıyorlar ve belediyeden arsaya halı ya da çim saha yapmasını istiyorlar.
22.06.2019

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