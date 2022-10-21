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YALNIZ KURT 2. FRAGMAN İZLE | Yalnız Kurt 22. bölüm fragmanı atv HD

Yalnız Kurt, 22. bölüm ile izleyici karşısına gelecek. Yalnız Kurt'un 22. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 22. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle ifadeleri ile fragmanı ve yeni bölümü araştırıyor. İşte Yalnız Kurt'un 22. yeni bölüm fragmanı

21 Ekim 2022 | 14:35
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Altay ve Akil beraber görev aldığı silah arkadaşlarından oluşan Yıldırım Timi ilk hamlesini yapmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmakla görevlendirilen Abraham Müller'i kaçırmak!

Bu gelişme, Türkiye üzerine karanlık planlar yapan Golyat yapılanmasının yönetim kadrosu olan Konsül'de büyük bir panik yaratır. Hemen olağanüstü güvenlik protokollerini uygulamaya geçirirler. Konsül üyeleri özel bir uçağa binerek 24 saatlerini havada geçireceklerdir. İlk gündemleri Altay Kurdoğlu'dur. Abraham Müller, Konsül'e dair çok önemli bilgilere sahip uluslararası bir elemandır. Öncelikle Altay'ın bu bilgilere ulaşması engellenmelidir.

Diğer tarafta Altay ise, Abraham Müller'den füzelerle ilgili bilgileri almanın ve bir sonraki adımlarını öğrenmenin peşindedir. Nihai hedefi ise Türk Ordusu'na kayıtlı Stinger füzelerine karşılık Abraham'ı teslim etmektir. Bunu Mira aracılığıyla Golyat'a bildirir. Buluşma yerine Haruncan Karacabey gelecektir. İki tarafın da buluşma yerine gelirken çok farklı planları vardır! İki tarafında ilk hedefi kesinlikle takas değildir!

Bütün bunlar olurken, Doğan Sakınmaz ise PKK'nin finansal kaynaklarına dair bir yapı tespit eder. Bu yapı aynı zamanda kendi yerine geçirilen Garo'ya hizmet etmektedir. Bulduğu ipucunu Ahmet Hemşinli ile paylaşır ve kendi yöntemleriyle ipucunun peşine düşer. Fakat bu süreçte kendisini büyük bir sürpriz beklemektedir!

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