VAR için sert eleştiri! "Uygulanış şekli..."

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Maç Günü programında Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kınalı, "VAR uygulanamıyor" ifadelerini kullandı.

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