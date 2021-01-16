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VAR için sert eleştiri! "Uygulanış şekli..."

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Maç Günü programında Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kınalı, "VAR uygulanamıyor" ifadelerini kullandı.
16.01.2021
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