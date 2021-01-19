Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Trabzon’da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Trabzon’da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Ülkemizin cesarete sembolü olan Eren kardeşimizi anıyoruz. Erenleri kıyanlara dersini verdiğimiz gibi bundan sonra vermeye de devama edeceğiz. Karadeniz’in kuzularını çakallara kaptırmayacağız” dedi.

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Trabzon Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun katılımıyla bugün yapıldı. Açılışa Kasapoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, milletvekilleri ile davetliler katıldı. Merkezin açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, Trabzon'a spor alanında yapılan yatırımları sıralayarak, "Gençlerimiz neredeyse biz oradayız anlayışıyla Trabzon'un en merkezi alanına gece gündüz çalışacak, gençlerimize yeni bir yuvanın merkezin kazandırılmasının heyecanını yaşıyoruz. Trabzon en öncü şehirlerden bir tanesi. Hükümetini sporda, gençlikteki iddiasını en güçlü şekilde yaşayan hisseden şehirlerden bir tanesi. Trabzonlu'nun gündeminde her daim spor var. Bu anlamdaki potansiyeli çok güçlü" diye konuştu.

Konuşmasında Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 10 Ağustos 2018 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül'ün cesaretin sembolü olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Erenlere kıyanlara dersini verdiğimiz gibi bundan sonra vermeye de devam edeceğiz. Karadeniz'in kuzularını çakallarına kaptırmayacağız. Gençlerimizin istikbalini o çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Eren Bülbül, Türkiye'nin, Trabzon'un cesaret sembolü. Ben bu vesileyle Eren kardeşime 'İyi ki varsın Eren' diyorum, 'İyi ki varsın kardeşim' diyorum seni unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından gençlik merkezi törenle hizmete açıldı.