Uşakspor'un penaltı mucizesi!

İkinci ligde oynanan Uşakspor-Ergene Velimeşe Spor mücadelesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. İki kez tekrarlanan penaltıda ilk iki vuruşta Uşakspor kalecisi Ersin, üçüncü atışta da kaleye geçen Uşaksporlu futbolcu Levent gole izin vermedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Uşakspor sahasında Ergene Velimeşe Spor'u 2-0 mağlup etti. 3 kez tekrarlanan penaltı atışına itiraz eden kaleci Ersin Aydın 90+8'de kırmızı kart gördü.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda son dakikalara 2-0 üstün giren ev sahibi takımdan Türker Toptaş ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasından maçın hakemi Egemen Artun, Ergene Velimeşe Spor lehine penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı atışını gerçekleştiren İbrahim Fatih Dilek'in ilk atışını kornere çelmesine rağmen hakem Artun kural ihlali gerekçesi ile penaltıyı tekrarlanmasını istedi. Kaleci Ersin Aydın'a ise sarı kart gösterdi.

İkinci penaltı atışında da aynı köşeyi deneyen İbrahim Fatih Dilek'in vuruşunu Ersin Aydın tekrardan kurtarırken yardımcı hakemin uyarısı ile hakem Egemen Artun bir kez daha penaltı atışının kural ihlali gerekçesi ile tekrarlanmasını istedi. Karara itiraz eden Ersin Aydın, ikinci sarı kartı görerek kırmızı karttan oyun dışı kaldı. Maçtaki oyuncu değişikliği hakkını dolduran Uşakspor'un kalesine defans oyuncusu Levent Aktuğ geçti. İbrahim Fatih Dilek'in üçüncü atışını da Levent Aktuğ kurtardı.

Karşılaşma Uşakspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

UŞAKSPORLU FUTBOLCULAR ŞAŞKIN AMA GURURLU

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Uşakspor - Ergene Velimeşe Spor maçında futbol sahalarında çok ender görülebilecek bir olayın kahramanı olarak, tekrarlanan üst üste 3 penaltı atışında gole izin vermeyen ev sahibi ekibin kalecisi Ersin Aydın ve stoper Levent Aktuğ büyük şaşkınlık yaşıyor. Uşak 1 Eylül Stadı'nda 2-0 önde oldukları maçın son dakikasında rakip takımın kazandığı penaltıda 2 kez gole izin vermeyen ancak kale çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle çift sarı kartla oyundan atılan file bekçisi Ersin, "Futbol hayatımda hiç şahit olmadığım bir olayı bizzat kendim yaşamış oldum" dedi. Ersin, "Karşılaşmanın yan hakemi çizgi ihlali yaptığım gerekçesiyle penaltıyı 2 defa tekrarlattı. Hakem bu 2 tekrarda 2 sarı karttan kırmızı kartla beni oyundan ihraç etti. Videoda görüldüğü üzere ilk penaltıda sol ayağım çizgide görünüyor. Bunu tekrar ettirdi. İkinci penaltıda çok az çıkmışım ama Süper Lig'de bile VAR sistemi olmasına rağmen böyle penaltılar atılıp ne kadar tartışılsa da gol verildi" açıklamasını yaptı.



"İhlal söz konusu olacaksa ikinci penaltıda rakip takımın oyuncuları atış kullanılmadan ceza sahasına giriyor" diyen tecrübeli kaleci, "Ben oyundan ihraç edildikten sonra kaleye takım arkadaşım Levent geçti. Levent de çok şükür penaltıyı kurtardı. Kurtarmamış olsa maç 2-1'e gelecek ve daha 4-5 dakika daha oynanacak. Kalecisiz 4-5 dakika oynamanın ne kadar sıkıntılı olduğunu herkes takdir eder. Bu arada biz 2-0 öndeyken maç 2-2 de bitebilirdi. Yanlış bir karar yüzünden bütün takım arkadaşlarımın tüm emekleri heba olabilirdi. Çok şükür atlatıp 2-0 kazandık. İnşallah bundan sonra böyle hakem hatalarıyla karşılaşmayız. Takım arkadaşlarımı tekrardan kutluyorum" diye konuştu.



Kaleci Ersin Aydın'ın 2 kez tekrarlanan penaltıyı kurtarmasına rağmen oyundan ihraç edilmesiyle üçüncü ve son kez kullanılan penaltıda kaleye geçip gole yine izin vermeyen stoper Levent Aktuğ ise "Hakemin penaltı kararından sonra kalecimiz Ersin 2 atışı kurtardı ancak ihlal gerekçesiyle oyundan atıldı. Ben de o an hissederek Ersin'den eldivenleri aldım ve hakemin inadına rağmen ben de penaltıyı kurtardım. Futbol kariyerimde bu zamana kadar gol attım, gol attırdım ama ilk kez penaltı kutardım. Bu çok özel ve mutlu edici bir duyguydu. Böyle bir anın içinde olduğum için mutluyum ve gururluyum" dedi.